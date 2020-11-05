Встановлено результати виборів депутатів 585 місцевих рад.
Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії.
За інформацією, яка надійшла від територіальних виборчкомів, станом на 12:00 5 листопада загалом визнано обраними 13 тис. 323 депутатів.
Зокрема, до 13 районних рад обрано 378 депутатів, до 116 міських – 2 тис. 989 депутатів, до однієї районної у місті – 38 депутатів, до 152 селищних – 3 тис. 320 депутатів, до 303 сільських – 6 тис. 598 депутатів.
Також визнано обраними 687 голів: 148 – міських, 194 – селищних, 345 – сільських.
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Місцеві вибори в Україні
Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.
Мають бути обраними депутати 1 тис. 577 місцевих рад (22 обласних, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 431 селищної та 620 сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.
Результати мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто по 6 листопада.
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