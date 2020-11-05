Територіальні виборчі комісії визнали обраними 13 тис. 323 депутатів місцевих рад та 687 сільських, селищних, міських голів.

Встановлено результати виборів депутатів 585 місцевих рад.

Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії.

За інформацією, яка надійшла від територіальних виборчкомів, станом на 12:00 5 листопада загалом визнано обраними 13 тис. 323 депутатів.

Зокрема, до 13 районних рад обрано 378 депутатів, до 116 міських – 2 тис. 989 депутатів, до однієї районної у місті – 38 депутатів, до 152 селищних – 3 тис. 320 депутатів, до 303 сільських – 6 тис. 598 депутатів.

Також визнано обраними 687 голів: 148 – міських, 194 – селищних, 345 – сільських.

Місцеві вибори в Україні

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Мають бути обраними депутати 1 тис. 577 місцевих рад (22 обласних, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 431 селищної та 620 сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.

Результати мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто по 6 листопада.

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Автор: Антоніна Доломанжи