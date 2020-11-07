Зіновій Андрійович зазначив, що, працюючи у Верховій Раді, серцем і душею завжди був у рідному краї.

Народний депутат від "Слуги народу" Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень у зв'язку з обранням на посаду мера міста Надвірна Івано-Франківської області.

Про це Андрійович повідомив у Facebook та оприлюднив свою заяву від 6 листопада 2020 р.

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«Працюючи у Верховій Раді України, серцем і душею завжди був у своєму рідному краї. Рік у парламенті видався досить складним та насиченим, однак надзвичайно важливим. Рік здобутого досвіду, змін та викликів. Рік боротьби та прийнятих надважливих рішень», - написав він.

Відповідно до даних ЦВК, за Андрійовича на виборах міського голови Надвірної проголосували 7 тис. 097 виборців (62,24%).

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Автор: Інна Андаліцька