На підрахунок голосів ЦВК, як заявляли раніше, знадобиться від 3 до 5 днів.

25 жовтня о 20:00 в Україні завершилися місцеві вибори 2020. У ЦВК вже почали публікувати проміжні результати волевиявлення українців.

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Так, на підрахунок голосів ЦВК, як заявляли раніше, знадобиться від 3 до 5 днів.

Першими у Центральній виборчій комісії опублікували попередні результати довиборів до парламенту (за округом №208 у Чернігівській області). Там за крісло в Раді боролися "радикал" Олег Ляшко й кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.

Також на сайті ЦВК 30 жовтня було опубліковано списки обраних місцевих рад і міських, селищних і сільських голів.

УНІАН стежить за результатами виборів 2020 та публікує інформацію, де пройдуть другі тури (оновлюється):

25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.

Вони пройшли за пропорційною системою з відкритими списками. У Криму, Севастополі, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей голосування не організовувалося і не проводилося.

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Автор: Ольга Робейко