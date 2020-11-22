Станом на 15:00 до поліції надійшло 108 заяв та повідомлень, пов’язані з порушеннями виборчого законодавства.

У Дніпрі поліція відкрила три кримінальні провадження через порушення під час другого туру виборів мера міста.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Зокрема, відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 3 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України.

«В рамках розслідування першого факту будуть встановлені обставини зникнення печатки виборчої комісії на одній із дільниць в Амур-Нижньодніпровському районі. За другим порушенням поліцейські розслідують факт підпису протоколу про підрахунок голосів виборців до його остаточного заповнення, виявлений на виборчій дільниці у Новокодацькому районі Дніпра», - йдеться у повідомленні.

Також поліцейські відкрили кримінальне провадження після перевірки повідомлення, що у м. Дніпро проходять ярмарки з агітацією за одного з кандидатів на посаду міського голови. Даний факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що станом на 15:00 до поліції надійшло 108 заяв та повідомлень, пов’язані з порушеннями виборчого законодавства.

Місцеві вибори-2020 в Україні: другий тур

Сьогодні, 22 листопада, в Україні проходить другий тур виборів міського голови в 11 містах та депутатів до 47 місцевих рад.

Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов’янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

Результати голосування мають бути встановлені до 27 листопада включно.

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Автор: Світлана Макринська