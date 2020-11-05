За словами Максима Бородіна, кандидати ОПЗЖ платили по 10 тисяч доларів за місця списках.

Лідер партії «Сила людей» в Маріуполі Максим Бородін заявив про спроби вищого керівництва «Опозиційною платформи - За життя» корупційним шляхом домовитися про рішення своїх бізнес-питань на майбутніх сесіях міської ради. За його інформацією, представники ОПЗЖ також тісно пов'язані з кримінальними колами Москви.

«Ще не скінчилися вибори, а зі мною неодноразово намагалися зв'язатися представники ОПЗЖ, починаючи з самих верхів, для того, щоб домовитися. Ми не домовляємося, рішення будемо приймати тільки в інтересах маріупольців. Хочу відразу припинити ці спроби. За ОПЗЖ стоіть частина кримінальних авторитетів, які після 2014 року «скомунячили» з міста і тепер з Москви намагаються смикати за ниточки своїх товаришів, яких вони поставили в списки. Будь-яка спроба натиснути фізично на якогось із нас, будь-яка загроза .... Просто пам'ятайте, що наша команда складається з людей, які з перших днів допомагали нашим військовим на блок постах. Будь-яка спроба грати на стороні Росії, а не на боці маріупольців, використання державної мови в якості «червоної ганчірки», не займатися вирішенням питань - якщо ви будете грати в цю гру, то вами займуться СБУ », - зазначив Бородін в своєму відеозверненні.

Він також підкреслив, що кандидати ОПЗЖ платили по 10 тисяч доларів за місця списках в надії вирішити ряд своїх бізнес-інтересів.

«Я чув, що в деяких партіях платили по 10 тисяч доларів і більше, щоб потрапити в список, нібито для вирішення бізнес-питань. Я вас розчарую міська рада за останні п'ять років - це не місце для «рішалова». Тут не вирішуються земельні питання і передача приміщень нишком. Ми зробили все, щоб це було повністю публічно, прозоро і будь-який маріуполець міг побачити, як це відбувається. Тому ніяких відкатів назад не буде. Якщо хтось із вас по дурості заплатив для проходження в список - знайте, ви просто викинули ці гроші на повітря. У міській раді ви будете працювати безкоштовно - на громадських засадах », - підкреслив Максим Бородін.

Нагадаємо, раніше представники ОПЗЖ блокували роботу територіальної виборчої комісії, не дозволяючи оголосити офіційні результати виборів до Маріупольської міської ради.

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Автор: УНІАН