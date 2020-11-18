В організації припускають, що робить це команда одного з кандидатів для мобілізації молодого електорату.

У Львові розігрують смартфони iPhone 12 за селфі на дільниці під час другого туру виборів мера, який відбудеться 22 листопада.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Зазначається, що спостерігачі організації зафіксували рекламні плакати та сторінки у соцмережах з хештегом #качнидільницю.

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«Молодих львів’ян закликають прийти на вибори 22 листопада. А якщо зробити селфі на фоні дільниці і розмістити його у соцмережах, то можна стати учасником розіграшу найновіших моделей iPhone. Спонсором є магазин телефонів, але до акції, ймовірно, долучене одне з комунальних підприємств Львівської міської ради», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, спостерігачі ОПОРИ зафіксували у місті рекламні листівки та банери з текстом «Неучасть у виборах може зашкодити вашому місту. 22.11.2020 #качнидільницю» та «22 листопада – вибори мера Львова #качнидільницю».

В мережі додали, що сторінки з назвою «Качни дільницю» є у соціальних мережах Facebook та Instagram. На них публікують дані явки виборців 25 жовтня осіб віком 18-29 років та 60+ і закликають прийти на вибори 22 листопада.

Як повідомили в ОПОРІ, учасники акції #качнидільницю мають прийти на вибори, проголосувати та зробити селфі на дільниці. Ці фото їм потрібно опублікувати в Facebook або Instagram з хештегами #качнидільницю та #iPeople. Також вони мають поширити допис про акцію в одній із соцмереж.

На сторінці акції у Facebook вказано, що серед організаторів заходу «Качни дільницю» є комунальне підприємство Львівської міськради «МолоДвіжЦентр.Львів».

Координатор ОПОРИ за виборами у Львівській області Тарас Радь вважає, що формально ця акція не є агітацією за жодного з кандидатів.

«У ній – заклик виконати свій громадянський обов’язок без апеляції підтримати когось з кандидатів. Це можна трактувати як соціальну акцію. Є підстави припускати, що робить це команда одного з кандидатів для мобілізації молодого електорату», - заявив Радь.

Вибори у Львові

22 листопада відбудеться другий тур виборів міського голови Львова.

За крісло мера боротимуться чинний міський голова Андрій Садовий та представник «Європейської солідарності» Олег Синютка.

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Автор: Світлана Макринська