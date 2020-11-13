Перевибори мають відбутися у зв'язку зі смертю міського голови Анатолія Федорчука.

Центральна виборча комісія призначила дату проведення повторних виборів голови Бориспільської територіальної громади в Київській області.

Читайте такожУ яких містах України 15 листопада пройде другий тур виборів: списокПро це свідчить інформація, розміщена на сайті ЦВК.

Так, вибори призначені на 31 січня 2021 року.

Як відомо, перевибори мають відбутися у зв'язку зі смертю міського голови Анатолія Федорчука. Саме він за результатами голосування здобув перемогу на виборах 25 жовтня.

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За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. Медики оцінювали стан Федорчука як середньої тяжкості. 28 жовтня лікарі констатували його смерть.

Анатолій Федорчук балотувався від партії «Наш край». За попередніми результатами підрахунку голосів, він зі значним відривом перемагав на місцевих виборах 25 жовтня.

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Автор: УНІАН