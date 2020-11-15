Сьогодні вулицями міста пересуваються автомобілі із гучномовцями, з яких озвучують агітаційне гасло одного із кандидатів.

Спостерігачі Комітету виборців України повідомляють, що в Одесі у день виборів відкрито агітують на користь одного з кандидатів.

Про це повідомляється на сторінці КВУ у Facebook.

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Так, сьогодні вулицями міста Одеса пересуваються автомобілі із гучномовцями, які звертаються до одеситів із закликом прийти на виборчі дільниці.

Вони озвучують агітаційне гасло одного із кандидатів. Йдеться про кандидата в мери від "Опозиційної платформи - За життя" Миколу Скорика.

Другий тур місцевих виборів в Україні

Сьогодні, 15 листопада, другий тур виборів міських голів проходить у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Окрім того, у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах проходить повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

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Автор: Антоніна Доломанжи