Швеція називає Росію навмисним порушником міжнародного права
16:31, 26 серпня 2008Новини ЄС
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Через визнання Абхазії та Осетії
Київ. 26 серпня. УНІАН. Рішення Росії визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії є ”навмисним порушенням міжнародного права”.
Як передає агентство “Новини-Грузія” з посиланням на Франс Прес, про це заявив міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТА.
”Це рішення означає ясне і навмисне порушення міжнародного права і проти фундаментальних принципів стабільності в Європі”, - вважає глава шведського зовнішньополітичного відомства.
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