Швеція називає Росію навмисним порушником міжнародного права

Київ. 26 серпня. УНІАН. Рішення Росії визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії є ”навмисним порушенням міжнародного права”.

Як передає агентство “Новини-Грузія” з посиланням на Франс Прес, про це заявив міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТА.

”Це рішення означає ясне і навмисне порушення міжнародного права і проти фундаментальних принципів стабільності в Європі”, - вважає глава шведського зовнішньополітичного відомства.