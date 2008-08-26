Швеція називає Росію навмисним порушником міжнародного права

16:31, 26 серпня 2008
Новини ЄС
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Через визнання Абхазії та Осетії

Київ. 26 серпня. УНІАН. Рішення Росії визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії є ”навмисним порушенням міжнародного права”.

Як передає агентство “Новини-Грузія” з посиланням на Франс Прес, про це заявив міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТА.

”Це рішення означає ясне і навмисне порушення міжнародного права і проти фундаментальних принципів стабільності в Європі”, - вважає глава шведського зовнішньополітичного відомства.

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