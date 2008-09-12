В Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань юстиції, свободи та безпеки

В ході засідання міністри обговорять нову версію Європейського пакту міграції та надання притулку - французької ініціативи, що передбачає сприяння легальній міграції та боротьбу з міграцією нелегальною. Вперше цей пакт був обговорений на неформальному засіданні Рди міністрів 7-8 липня в Каннах. Крім того, міністри планують обговорити пропозиції Єврокомісії щодо запровадження "блакитної картки" для залучення до ЄС кваліфікованої робочої сили.