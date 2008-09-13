Спостерігачі ЄС з`являться в Грузії до початку жовтня

Київ. 13 вересня. УНІАН. Комісар Євросоюзу із зовнішньої політики Хав’єр СОЛАНА запевнив, що контингент спостерігачів ЄС буде розміщено в Грузії до початку жовтня, повідомляє агентство Рейтерс.

Група спостерігачів з країн ЄС має прибути до Грузії за угодою між Росією і Європейським Союзом.

”У нас безліч зобов`язань, і ми їх виконаємо. Ми виконаємо їх вчасно і належним чином”, - сказав в інтерв`ю Х.СОЛАНА.

Єврокомісар також висловив упевненість у тому, що Росія виконає зобов`язання за мирною угодою і виведе війська з грузинської території до крайнього терміну 10 жовтня, залишивши миротворців тільки в Абхазії та Південній Осетії.

Він також додав, що розміщення міжнародних миротворчих сил в Грузії обговорюватиметься на переговорах в Женеві за угодою ЄС з Росією, які почнуться 15 жовтня. За його словами, він не згоден з тією думкою, що російсько-грузинський конфлікт загрожує прохолодою у відносинах між Москвою і Заходом, як це було в роки ”холодної війни”.

”Ми не в ”холодній війні”. Ми ніколи не повернемося до ”холодної війни”. Ніхто цього не хоче. Нікому це не потрібно. Нам потрібно більше холоднокровності, а не повернення до ”холодної війни”. Холоднокровність потрібна, щоб розсудливо оцінювати ситуацію і реагувати належним чином”, - цитує Рейтер слова єврокомісара.