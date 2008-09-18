ЄК закликають зняти мита на взуття з Китаю та В`єтнаму

12:13, 18 вересня 2008
Новини ЄС
0 0

Торговці та споживачі єдині в поглядах

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Асоціації торговців та споживачів ЄС сподіваються на скасування мит на взуття з Китаю та В’єтнаму.

Про це йдеться в спільному прес-релізі трьох асоціацій - EuroCommerce, BEUC та AEDT, – текст якого переданий УНІАН.

“Зараз ми очікуємо чіткого сигналу від Єврокомісії, що дія мит завершиться 8 жовтня. Ми потребуємо чіткості якомога швидше. За три тижні до можливого завершення дії мит, імпортери та роздрібна торгівля і досі залишаються невпевненими щодо тарифів, які стягуватимуться на кордоні”, - заявив Генеральний секретар EuroCommerce Ксав’є ДЮРЬЙО.

Представники асоціацій наголошують, що мита, які діють вже досить давно, не допомогли нікому, і є лише спробую захистити менш конкурентну продукцію.

“Це не допомогло нікому. Споживачі, які вже зустрілися з величезним зростанням цін, зокрема, на продовольство та енергоносії, платили цей рахунок вже достатньо давно”, - заявила генеральний директор асоціації споживачів BEUC Монік ГОЙЄНС.

Як повідомляв УНІАН, антидемпінгове мито на взуття з Китаю та В’єтнаму було запроваджено у 2006 році. Мито на шкіряне взуття з В’єтнаму становить 10,0%, з Китаю – 16,5%.

BEUC – Європейська асоціація споживачів, що об’єднує 41 незалежну організацію споживачів з 30 країн.

EuroCommerce – Європейська організація роздрібної, оптової та міжнародної торгівлі, чиїми членами є асоціації та компанії з 30 країн Європи.

AEDT – Європейська асоціація торговців модними товарами, що представляє близько 400 тис. європейських торгівельних підприємств, що спеціалізуються на торгівлі модними товарами та взуттям.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter