ЄК закликають зняти мита на взуття з Китаю та В`єтнаму

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Асоціації торговців та споживачів ЄС сподіваються на скасування мит на взуття з Китаю та В’єтнаму.

Про це йдеться в спільному прес-релізі трьох асоціацій - EuroCommerce, BEUC та AEDT, – текст якого переданий УНІАН.

“Зараз ми очікуємо чіткого сигналу від Єврокомісії, що дія мит завершиться 8 жовтня. Ми потребуємо чіткості якомога швидше. За три тижні до можливого завершення дії мит, імпортери та роздрібна торгівля і досі залишаються невпевненими щодо тарифів, які стягуватимуться на кордоні”, - заявив Генеральний секретар EuroCommerce Ксав’є ДЮРЬЙО.

Представники асоціацій наголошують, що мита, які діють вже досить давно, не допомогли нікому, і є лише спробую захистити менш конкурентну продукцію.

“Це не допомогло нікому. Споживачі, які вже зустрілися з величезним зростанням цін, зокрема, на продовольство та енергоносії, платили цей рахунок вже достатньо давно”, - заявила генеральний директор асоціації споживачів BEUC Монік ГОЙЄНС.

Як повідомляв УНІАН, антидемпінгове мито на взуття з Китаю та В’єтнаму було запроваджено у 2006 році. Мито на шкіряне взуття з В’єтнаму становить 10,0%, з Китаю – 16,5%.

BEUC – Європейська асоціація споживачів, що об’єднує 41 незалежну організацію споживачів з 30 країн.

EuroCommerce – Європейська організація роздрібної, оптової та міжнародної торгівлі, чиїми членами є асоціації та компанії з 30 країн Європи.

AEDT – Європейська асоціація торговців модними товарами, що представляє близько 400 тис. європейських торгівельних підприємств, що спеціалізуються на торгівлі модними товарами та взуттям.