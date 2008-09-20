У Брюсселі відбудеться надзвичайне засідання Комітетів з питань закордонних справ та з питань розвитку Європарламенту

В ході засідання члени комітетів оберуть трьох претендентів з семи на отримання премії Сахарова 2008 року. Остаточне рішення буде ухвалено Конференцією Президентів Європарламенту у жовтні. На сьогодні названі прізвища 7 кандидатів: Далай-Лама, Європейський центр захисту прав ромів, ХУ Джиа, Олександр КОЗУЛІН, Аббат МАЛУ-МАЛУ, Михайло ТРЕПАШКІН та Морган ЦВАНГІРАЇ. Ім’я Інгрід БЕТАНКУР було відкликано з цього переліку, її виступ перед депутатами Європарламенту запланований на 8 жовтня цього року.