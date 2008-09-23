ЄП закликає збільшити допомогу країнам ”третього світу”

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Європарламент закликає країни-члени збільшити допомогу на розвиток.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді Тайса БЕРМАНА (група соціалістичних партій, Нідерланди).

Доповідь підтримали більшість депутатів Європарламенту (голосування проводилося підняттям рук).

У документі зазначається, що у випадку, якщо допомога на розвиток не буде збільшена, то ЄС може не досягти обіцяної раніше мети надавати з 2010 року допомогу країнам, що розвиваються, в розмірі 0,56% валового національного доходу, а відтак – не виконати до 2015 року поставлені Цілі розвитку тисячоліття.

Депутати висловили стурбованість тим, що в 2007 році більшість країн-членів (18 з 27-ми) не змогли збільшити розмір допомоги на розвиток, а в Бельгії, Франції та Великобританії розміри такої допомоги зменшилися на 10% і більше.

За даними доповіді, в 2006 році загальна допомога країн-членів ЄС країнам, що розвиваються, становила 47,7 млрд. євро, або 0,41% валового національного доходу країн-членів ЄС, в 2007 році – 46,1 млрд. євро, або 0,38% валового національного доходу.