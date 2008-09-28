Комісар ЄС з питань освіти, культури та молоді Ян ФІГЕЛЬ розпочинає дводенний візит до Києва
11:41, 28 вересня 2008Новини ЄС
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В ході візиту комісар виступить з промовою в Університеті Ялтинської Європейської Стратегії (YES), а також проведе зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та міжнародної інтеграції Григорієм НЕМИРЄЮ та рядом міністрів. Крім того, планується, що 3 жовтня комісар дасть прес-конференцію в Києві. Час та місце уточнюються.
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