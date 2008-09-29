Косачов впевнений, що Росію не позбавлять повноважень в ПАРЄ

Страсбург. 29 вересня. УНІАН. Голова російської делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Костянтин КОСАЧОВ переконаний, що російську делегацію в ПАРЄ не позбавлять повноважень на цій сесії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після засідання Бюро Асамблеї.

“Дискусія йшла, як вийти з цієї ситуації. Нікому не хочеться мати таку дискусію на цій асамблеї, це абсолютно очевидно із засідання бюро. Як з цієї ситуації вийти з урахуванням правил процедури”, - сказав К.КОСАЧОВ.

Він зазначив, що рішення про початок роботи за цією ініціативою Бюро не прийняло, а лише попросило Комісію ПАРЄ з питань регламенту зробити висновки щодо того, що відбувається, коли відкликаються підписи під проектом резолюції.

“Зараз вже відкликано два підписи, і, наскільки я розумію, цей процес триває”, - сказав голова російської делегації.

Він зауважив, що всі без винятку члени Бюро виступили проти позбавлення повноважень російської делегації.

“Підписанти цього проекту резолюції поставили асамблею в незручне становище, з якого нам всім доводиться шукати вихід, але я сподіваюсь, що він буде знайдений”, - сказав К.КОСАЧОВ.

Разом з тим, він не виключив можливості того, що проект резолюції про позбавлення повноважень російської делегації буде винесений до сесійної зали. Це може відбутися у четвер, 2 жовтня, якщо під проектом резолюції буде достатньо підписів.

“У мене немає жодного сумніву в тому, що в нього (проекту резолюції – УНІАН) немає ніяких шансів на підтримку Асамблеєю”, - наголосив К.КОСАЧОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 депутати Парламентської Асамблеї Ради Європи на початку вересня запропонували переглянути повноваження делегації Росії.

Згідно з регламентом, запит в перший день роботи сесії ПАРЄ направляється на розгляд Комітету з питань регламенту, якій має зробити свій висновок протягом 24 годин і якомога швидше винести питання на голосування до сесійної зали.

Серед підпис антів запиту є два українських члени ПАРЄ: Ольга ГЕРАСИМЮК та Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО.