Країни ЄС просять грошей з бюджету на боротьбу з ”синім язиком”

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. Країни-члени ЄС хочуть продовження на 2009 рік повного покриття витрат на вакцинацію по вірусу “синього язика” з бюджету ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, це було розглянуто на засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС 29 вересня.

Делегації Бельгії, Іспанії, Люксембургу та Нідерландів виступили з цією пропозицію, і були підтримані делегаціями Німеччини, Австрії, Болгарії, Чехії, Фінляндії, Ірландії, Італії, Угорщини, Литви, Латвії, Мальти, Польщі, Португалії, Румунії та Словаччини.

Представники цих делегацій, зокрема, відзначили, що потрібний гармонізований європейський підхід з метою уникнути епізоотії та зазначали важливість широкої і довгострокової програми вакцинації на таких саме умовах, як вона проводилася і цього року.

Цього року з бюджету ЄС стовідсотково покривалася вартість вакцини та на 50% - видатки з проведення вакцинації.

Єврокомісія повідомила, що в 2008 році вакцинація проводилася як терміновий захід, а тому її можливо було профінансувати стовідсотково за рахунок бюджету ЄС, що ж стосується подальших років, то відповідно до законодавства ЄС, вакцинація може проводитися лише за умови 50%-го фінансування.

Водночас, комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ поінформувала міністрів країн-членів ЄС про те, що вже проводила консультації з комісарами ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР БОЕЛЬ та з питань фінансових і бюджетних програм Далією ГРІБОСКАЙТЕ про можливість збільшення видатків на вакцинацію на наступний рік.

На сьогодні проектом бюджету на 2009 рік передбачено витрати на всі види вакцинації тварин 225 млн. євро.

В 2008 році видатки лише на вакцинацію проти вірусу “синього язика” становили 136 млн. євро.