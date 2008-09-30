Росія війною в Грузії ускладнила будівництво трубопроводів

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ каже, що Росія війною в Грузії ускладнила будівництво нафто- та газопроводів напряму з Середньої Азії до Європи.

Як повідомляє Інтернет-видання “EUbusiness”, про це він заявив в інтерв’ю Newsweek, яке буде надруковано 6 жовтня.

“Росіяни продемонстрували певну безпорадність Заходу”, - заявив Л.КАЧИНСЬКИЙ.

Він також обвинуватив Росію у тому, що розв’язуючи воєнні дії в Грузії Росія намагалася повалити діючий уряд країни.

“По-перше, Росія хотіла анексувати два райони (Абхазію та Південну Осетію), по-друге, Росія здійснила спробу повалити уряд Грузії”, - сказав Президент Польщі.

Він зазначив, що Заходу вдалося при цьому зашкодити намірам повалити уряд Грузії.

“Моє втручання, втручання Президентів Литви, Латвії та Естонії, певні зобов’язання США, посилення зобов’язань НАТО і, в меншому ступені, Європейського Союзу спричинили те, що Росія не пішла далі (в поваленні уряду Грузії – УНІАН)”, - сказав Президент Польщі.

При цьому він також висловив переконання в тому, що якби Грузія та Україна отримали план дій щодо членства в НАТО на самміті в Бухаресті у травні цього року, це би могло попередити російську інтервенцію.

Як повідомляв УНІАН, зараз ЄС вважає одним з пріоритетних проектів будівництво газопроводу “Набукко”, якій має поєднати країни Середньої Азії через Грузію напряму з Європою і сприяти диверсифікації джерел постачання газу в ЄС.