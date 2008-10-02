Хорватія отримала доступ до фондів ЄС на екологічні транспортні проекти

Брюссель. 2 жовтня. УНІАН. Єврокомісія домовилася з Хорватією про приєднання до програми Марко Поло.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, 1 жовтня віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту Антоніо ТАЖАНІ та голова місії Хорватії при ЄС Бранко БАРІЧЕВІЧ підписали меморандум про порозуміння.

Після ратифікації документу Хорватією вона зможе брати участь в щорічних тендерах в рамках програми Марко Поло.

Програма Марко Поло була заснована Євросоюзом в 2003 році і передбачає фінансування проектів, пов’язаних з переведенням транспортування вантажів з автомобільного на більш екологічно чисті види транспорту: залізничний, морський та річковий.

Бюджет програми на 2007-2013 роки становить 450 млн. євро.