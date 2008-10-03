ЄС готовий посилити співпрацю з Україною в освіті та культурі

Київ. 3 жовтня. УНІАН. Європейський Союз готовий до посилення співпраці з Україною у галузях освіти, культури та у справах молоді.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив європейський комісар у справах освіти, культури та молоді Ян ФІГЕЛЬ сьогодні на прес-конференції в рамках свого офіційного візиту в Україну.

Єврокомісар, зокрема, наголосив, що питання, якими він опікується, широко зазначені в угоді про асоціацію між Україною та ЄС, переговори про укладання якої зараз ведуться.

У зв’язку з цим Я.ФІГЕЛЬ зауважив, що однією зі сфер, і якій Євросоюз готовий запропонувати Україні широку співпрацю, є соціально-культурні контакти, тобто спілкування на рівні пересічних громадян, зокрема, підвищення можливості студентів, вчених і викладачів навчатися і працювати у вищих навчальних закладах Європи.

«ЄС готовий до посилення співпраці з Україною у галузях освіти, культури та у справах молоді. З 2006 року більше сотні українських студентів і понад 20 українських науковців і викладачів відвідали європейські університети та отримали відповідні стипендії від ЄС», - сказав профільний єврокомісар.

Я.ФІГЕЛЬ також додав, що сьогодні Європейська комісія працює над збільшенням масштабу реалізації програм у сфері освіти, культури та молодіжної політики, а також підвищення їх якості.

Довідка УНІАН. 2-4 жовтня 2008 року європейський комісар у справах освіти, культури та молоді перебуває в Україні з офіційним візитом. Протягом свого візиту Я.ФІГЕЛЬ зустрівся з віце-прем’єр-міністром з питань європейської інтеграції Григорієм НЕМИРЕЮ, міністром освіти та науки Іваном ВАКАРЧУКОМ, міністром культури і туризму Василем ВОВКУНОМ, міністром у справах сім’ї, молоді та спорту Юрієм ПАВЛЕНКОМ, з якими обговорив актуальні питання майбутнього співробітництва України та ЄС у сферах освіти, культури, молоді та спорту.