Прес-конференція комісара ЄС з питань захисту прав споживачів Меглєни Кунєвої

Комісар представить нові пропозиції Єврокомісії щодо створення спільних правил для всіх споживачів ЄС стосовно отримання чіткої інформації, прав на повернення придбаних товарів та відшкодування, ремонт та гарантійний термін. Ці правила мають застосовуватися не залежно від того, в який спосіб було придбано товар: в магазині чи через мережу Інтернет.