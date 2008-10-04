Прес-конференція віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання юстиції, свободи та безпеки, Жака БАРРО

В ході прес-конференції віце-президент Єврокомісії представить схвалені на засіданні Комісії Комюніке щодо посилення спільного підходу до імміграції на базі посилення координації та синергії, доповідь щодо міністерської конференції з питань міграції 2008 року, а також Комюніке щодо застосування директиви ЄС про об’єднання сімей. Час прес-конференції може бути змінений.