В Люксембургу розпочнеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС

В ході засідання міністри в рамках підготовки до засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) обговорять ситуацію на світових фінансових ринках, розглянуть проект директиви про кредитоспроможність страхових компаній, обговорять пропозиції щодо внесення змін до директиви про адміністрування ПДВ.