В Люксембургу розпочнеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС
19:34, 04 жовтня 2008Новини ЄС
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В ході засідання міністри в рамках підготовки до засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) обговорять ситуацію на світових фінансових ринках, розглянуть проект директиви про кредитоспроможність страхових компаній, обговорять пропозиції щодо внесення змін до директиви про адміністрування ПДВ.
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