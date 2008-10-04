В Європарламенті відбудеться прес-конференція на тему: “Білорусь після виборів. Політика ЄС щодо Білорусі”

Учасники прес-конференції – один з лідерів білоруської опозиції Олександр Мілінкевич, голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Яцек Сарюш_Вольський (група народних партій, Польща), голова Делегації Європарламенту по зв’язках з Білоруссю Яцек Проташевіч (група народних партій, Польща).

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