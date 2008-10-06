20-24 жовтня Україна і ЄС продовжать переговори про ЗВТ

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Черговий раунд переговорів між Україною і Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі пройде в Брюсселі 20-24 жовтня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

У зв`язку з підготовкою до переговорів фахівці міністерства планують 15 жовтня провести зустріч з представниками ділових кіл України для розгляду пропозицій з цієї теми.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про нову посилену угоду 5 березня 2007 року. Ключовим положенням нової угоди має стати створення зони вільної торгівлі. Сторони планують завершити переговори про нову посилену угоду до кінця 2009 року.

Останні переговори між Україною і ЄС щодо зони вільної торгівлі проходили в липні ц.р. у Києві.