Білорусь хоче відкрити ”нову сторінку” у відносинах з ЄС та ОБСЄ

Київ. 8 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ заявляє, що Білорусь, ОБСЄ і Європейський Союз мають відкрити нову сторінку в своїх взаємовідносинах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, про це С.МАРТИНОВ заявив 7 жовтня за підсумками зустрічі в Мінську з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Фінляндії Олександром СТУББОМ.

«Ми розраховуємо, – і це було зафіксовано під час переговорів – що Білорусь, ОБСЄ і Європейський Союз мають відкрити нову сторінку в своїх взаємовідносинах, і обидві сторони працюватимуть з цією метою», - сказав С.МАРТИНОВ.

За його словами, під час переговорів було обговорено практично всі питання взаємодії в ОБСЄ, включаючи підготовку міністерської зустрічі ОБСЄ, яка відбудеться в Хельсінкі 4-5 грудня.

«Була обговорена проектна діяльність ОБСЄ в Білорусі. Відбулося також обговорення питань взаємовідносин Білорусі з іншими європейськими організаціями, включаючи Європейський Союз, а також порушувалися теми двосторонніх відносин», - повідомив міністр закордонних справ Білорусі.

У свою чергу, міністр закордонних справ Фінляндії під час зустрічі з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ також зазначив, що «пора перегорнути сторінку у відносинах Білорусь – Європа». «Моє послання виходить як від Міністерства закордонних справ держави - члена Євросоюзу, так і від ОБСЄ, діючим головою якої я є», - сказав О.СТУББ.

«Після відомих подій в Грузії баланс відчутно зсовується на Схід: я маю на увазі Білорусь, Кавказ і Центральну Азію», - сказав він.

За словами О.СТУББА, все, що він дізнається про Білорусь під час свого візиту, він обговорить зі своїми колегами по Євросоюзу 13 жовтня. «Всередині ЄС назріло переконання у тому, що Білорусь рухається в правильному напрямі. Відносно минулих виборів ніхто не може заперечувати позитивних змін», - цитує О.СТУББА прес-служба глави Білоруської держави.

У свою чергу, О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що Білорусь відкрита для співпраці з європейськими структурами і готова до будь-яких відносин з Європейським Союзом за умови рівноправного діалогу і поваги до її суверенітету. «Натомість ми просимо лише поважати наш суверенітет, наші традиції і не вимагати того, що ми не можемо зробити. Я вже говорив, що якщо Європа зробить назустріч нам два кроки, ми готові зробити п`ять», - додав він.