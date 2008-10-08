Єврокомісія хоче схожого захисту споживачів в усіх країнах ЄС

Брюссель. 8 жовтня. УНІАН. Єврокомісія пропонує встановити схожі правила захисту прав споживачів в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань захисту прав споживачів Меглєна КУНЄВА, представляючи схвалені Комісією пропозиції.

“Нові правила значно посилять захист прав споживачів в ЄС та гарантуватимуть однаковий захист для споживачів, незалежно від того, де вони здійснювали свої покупки: через Інтернет чи в звичайних магазинах”, - зазначила комісар.

Єврокомісія, зокрема, визначила 12 пріоритетних напрямків. Перший стосується поставок придбаних товарів в інших країнах-членах ЄС. Відповідно до правил, постачання має здійснюватися протягом 30 днів, при цьому, у випадку затримки з поставкою, чи непоставкою товарів, споживачі матимуть право на повернення грошей протягом 7 днів.

Комісія також пропонує позбавитися будь-яких “прихованих” зборів і перейти до принципу “Не показано – не оплачується”. Комісія також пропонує посилити права споживачів щодо повернення чи обміну товарів протягом 14-ти днів з моменту придбання. Комісія пропонує заборонити всі додаткові збори, що відображаються “за умовчанням” при Інтернет-продажах, такі, наприклад, як право на пріоритетну реєстрацію на літак, оплата страхування подорожі, оплата реєстрації багажу тощо.

Пропозиції Єврокомісії включають також забезпечення прав споживачів при продажах через мобільний телефон та телепродажах, створення “чорного” та “сірого” переліку нечесних контрактних зобов’язань, забезпечення прав споживачів, що здійснюють купівлі на Інтернет-аукціонах.

“Моя робота – бути сторожовою собакою Єврокомісії, і я ставлюся до цієї роботи дуже серйозно. Я спостерігаю за ринком з точки зору споживача і борюся за інтереси споживачів”, - наголосила М.КУНЄВА.

Пропозиції Єврокомісії будуть передані на затвердження до Ради ЄС та Європарламенту.