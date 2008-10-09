ArcelorMittal очікує покращення фінрезультатів у другому півріччі

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. В третьому кварталі виручка ArcelorMittal до сплати податків перевищить 8,5 млрд. дол.

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії, цей результат буде оголошений сьогодні під час зустрічі з інвесторами компанії.

Крім того, компанія очікує, що у другому півріччі цього року виручка до сплати доходів перевищить показник першого півріччя, якій становив 13,1 млрд. дол.

“Незважаючи на поточну фінансову кризу, уповільнення китайської економіки та серйозне зниження запасів на металургійному ринку, ми очікуємо покращення доходності в другому півріччі цього року”, - заявив з цього приводу генеральний директор компанії Лакшмі МІТТАЛ.

ArcelorMittal – один зі світових лідерів металургійного ринку, якій представлений в 60-ти країнах світу із загальною кількістю співробітників в 320 тис. осіб.

В 2007 році доходи компанії становили 105,2 млрд. дол., при випуску 116 млн. тонн нерафінованої сталі. Частка компанії на світовому ринку становить 10%.

В Україні ArcelorMittal володіє підприємством “Криворіжсталь”.