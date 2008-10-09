У 2-му кварталі ВВП єврозони знизився на 0,2%, ЄС-27 не змінився

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. За уточненими даними, в 2 кварталі 2008 року ВВП знизився в єврозоні на 0,2% і не змінився в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) порівняно з першим кварталом 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з другим кварталом 2007 року, ВВП у другому кварталі 2008 року зріс на 1,4% в єврозоні та на 1,7% в ЄС-27.

В другому кварталі серед країн, дані від яких доступні, найбільше зростання ВВП порівняно з першим кварталом 2008 року зареєстровано в Словаччині (1,9%), Польщі (1,5%) та Литві (1,0%).

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними, в 1 кварталі 2008 року ВВП зріс на 0,7% в єврозоні та на 0,6% в ЄС-27 порівняно з четвертим кварталом 2007 року.

В 2007 році ВВП зріс на 2,6% в єврозоні та на 2,9% в ЄС-27 порівняно з 2006 роком, коли зростання ВВП становило 2,8% в євро зоні та 3,1% - в ЄС-27.

В 2008 році до зони євро належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Кіпр та Мальта.