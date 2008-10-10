В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань регіональної політики Данути ХУБНЕР

В ході прес-конференції комісар представить Комюніке для Ради ЄС та Європарламенту “Стратегія для віддалених регіонів: досягнення та подальші перспективи”. Комюніке підготовлено за запитом Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС). В ЄС налічується 7 віддалених регіонів, 4 належать Франції (Гваделупа, Французька Гвіана, Реюньон та Мартініка), а також Азорські острови, Мадейра та Канарські острови.