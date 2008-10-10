У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС)

В ході засідання лідери ЄС планують обговорити світову фінансову кризу, створення наглядового фінансового органу ЄС, заходи щодо боротьби з кліматичними змінами, питання ратифікації Лісабонської угоди, а також розглянути стан відносин з Росією в світлі останньої російсько-грузинської війни та виконання Росією домовленостей щодо виведення військ з Грузії. Крім того, лідери ЄС планують схвалити Європейський пакт імміграції та притулку.