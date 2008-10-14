В останньому маркетинговому році аграрники ЄС виробили 1,2 млн. тонн молока понад квот

У 2007-2008 році нарахування за перевищення квот на виробництво молока в ЄС сягнули 340 млн. євро

Брюссель. 14 жовтня. УНІАН. У 2007-2008 році нарахування за перевищення квот на виробництво молока в ЄС сягнули 340 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідні дані розповсюдила 13 жовтня Єврокомісія.

За даними Комісії, виробники семи країн-членів припустилися перевищення квот на загальний

обсяг в 1217 тис. тонн на загальну сумуу в 338,7 млн. євро.

Квоти на виробництво молока, зокрема, перевищили виробники Австрії, Кіпру, Ірландії, Італії, Німеччини, Люксембургу та Нідерландів.

Минулого маркетиннового року, що триває з 1 квітня по 31 березня, квоти були перевищені на 1050 тис. тонн, а нарахування становили 221 млн. євро.

Близько 47% перевищення квот на постачання молока до молокопереробних заводів в 2007-2008 маркетинговому році припадає на виробників Італії, які загалом перевищили свою квоту на 5,7%.

Кіпр, Люксембург та Нідерланди перевищили квоти на прямі продажі молока споживачам на 4,763 тим. тонн, при цьому 92% цієї кількості припадає на виробників Нідерландів.

Загалом на 2007-2008 маркетинговий рік обсяг квот становив 139,6 млн. тонн. на постачання молока на молокопереробні підприємства та 3,4 млн. тонн - на прямий продаж споживачам.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до системи квотування виробництва молока в ЄС, квоти встановлюються для кожної країни окремо, після чого розподідяються між виробниками. В 2007-2008 маркетинговому році вартість нарахувань на перевищення квот становила 27,83 євро за 100 кг. перевищення.

ЄС планує скасувати квоти на виробництво та продаж молока з 2015 року.