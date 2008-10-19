У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з економічних та монетарних справ Йоакіна Алмун’ї

В ході прес-конференції комісар представить результати осіннього економічного прогнозу Єврокомісії на 2008-2010 роки, які міститимуть дані про економічне зростання, інфляцію, зайнятість, борги і бюджетні дефіцити. Єврокомісія оприлюднює свої прогнози 4 рази на рік, при цьому восени та навесні – повні прогнози, зимою та на початку вересня – попередні прогнози, основані на даних, отриманих від 7 найбільших економік Європи.