29 жовтня Україна та ЄС почнуть переговори про безвізовий режим

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. 29 жовтня Україна та ЄС планують провести перший раунд консультацій щодо переходу до безвізового режиму.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«29 жовтня, сподіваюсь, ми почнемо цей діалог», - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що в ході діалогу Україна хоче напрацювати певні рекомендації, або «дорожню карту» для початку конккретної роботи щодо переходу до безвізового режиму між Україною та ЄС.

«Ми здатні не лише схвалювати рішення, але й реалізовувати їх», - заявив К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, рішення про започаткування діалогу між ЄС та Україною про перехід до безвізового режиму, як довгострокової цілі, було схвалено на самміті ЄС-Україна 9 вересня у Парижі. На сьогодні Україна має з ЄС угоду про спрощення візового режиму, яка діє спочатку 2008 року. Громадяни ЄС можуть перебувати в Україні терміном до 90 днів без оформлення візи.