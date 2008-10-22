Політична криза не має впливати на переговори про нову угоду з ЄС

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ не бачить зв`язку між політичною ситуацією в Україні та ходом перегоіворів про нову базову угоду з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Я не бачу ніякого зв`язку між угодою та політичною ситуацією в Україні», - сказав він, зазначивши, що незважаючи на оголошені дострокові парламентські вибори, виконавчий апарат працює, як завжди, а тому вибори не можуть завадити переговорам щодо нової угоди між Україною та ЄС.

К.ЄЛІСЄЄВ відкинув припущення щодо можливості перегляду зовнішньополітичних пріоритетів України у випадку переформатування коаліції після нових виборів. Він наголосив, що на сьогодні всі основні парламентські фракції, можливо, за виключенням комуністів, підтримують європейську інтеграцію України.

Заступник міністра також зазначив, що інколи інформація про події в Україні подається дещо в перебільшеному тоні. З чого і виникає враження про складну політичну ситуацію.

«Коли я нещодавно подивився одну російську програму, мені теж здалося, що в Україні ледве не революція», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

При цьому він наголосив, що в Україні відбувається звичайний демократичний процес.

«На мою особисту думку, краще мати диспути при демократії, ніж тишу при тоталітарізмі», - заявив заступник міністра закордонних справ України.