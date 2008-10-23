Органи влади країн ЄС мають враховувати ”чистоту” нових автомобілів

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Європарламент підтримав запровадження екологічних критеріїв при проведенні тендерів на закупівлю автомобілів органами влади та автотранспортними операторами.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в схваленій 22 жовтня на засіданні Європарламенту доповіді Дана ЙОРГЕНССЕНА (група соціалістичних партій, Данія) щодо проекту директиви ЄС.

“За” проголосували 641 депутат, проти – 37, утрималися – 24.

Директивою передбачається, що при закупівлі автомобілів державні установи та оператори автомобільного транспорту мають враховувати не лише вартість автомобілів, але й екологічні стандарти, включаючи споживання енергоресурсів, викиди СО2 в атмосферу, викиди інших забруднюючих речовин.

При цьому, депутати висловилися за те, щоб під час проведення тендерів екологічні характеристики автомобіля враховувалися першими, а сам проект директиви передбачає спеціальну методологію грошової оцінки екологічних характеристик автомобілів.

Водночас, країнам-членам ЄС дозволяється вилучати з-під дії цієї директиви окремі види автотранспорту, що мають спеціальний дизайн та призначені для певних специфічних цілей, наприклад, для використання у портах чи аеропортах, збройних сил, громадянської оборони, пожежної охорони та сил, відповідальних за дотримання громадського порядку.

Країни-члени мають ввести положення директиви в національні законодавства протягом 18 місяців з моменту її оприлюднення.

За оцінками експертів, щорічно в ЄС на тендерах для органів влади та місцевих адміністрацій закуповується 110 тис. пасажирських автомобілів, 110 тисяч малих вантажних автомобілів, 35 тисяч великих вантажних автомобілів та 17 тисяч автобусів.