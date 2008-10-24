Україна за угодою по ЗВТ з ЄС хоче розширити доступ на ринки Європи

Брюссель. 24 жовтня. УНІАН. Головна мета угоди про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС для України – отримати доступ на європейські ринки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ по завершенню четвертого раунду переговорів щодо ЗВТ.

“Дуже часто кажуть, що ми укладаємо угоду і лібералізуємо доступ на свій ринок. Але, український ринок він набагато менший, ніж європейський. Тому для нас важливо отримати можливості виходу на європейські ринки”, - сказав він.

За його словами, задля цього необхідно, в першу чергу, гармонізувати українське законодавство із законодавством Європейського Союзу та привести у відповідність діяльність окремих інституцій.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ наголосив, що досить часто українські товари не можуть потрапити на європейські ринки не через встановлення високих мит, а через невідповідність стандартам, які застосовуються в ЄС, або через невідповідність діяльності контролюючих органів.

“Нам часто заважає не мито, а недосконалість нашої системи всієї: контроль за якістю продукції, відповідність продукції певним вимогам і стандартам. Звичайно, ніхто не каже, що вона шкідлива для здоров’я, для довкілля тощо. Але, щоб вийти на європейський ринок потрібно відповідати європейським стандартам”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20-24 жовтня у Брюсселі відбувся четвертий раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Створення зони вільної торгівлі має стати одним з ключових положень нової угоди про асоціацію. Переговори про нову базову угоді між Україною та ЄС розпочалися 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі – 18 лютого 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця 2009 року.