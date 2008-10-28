Відновлення переговорів ЄС з Росією про нову угоду неминуче

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР заявляє про неминучість відновлення переговорів з Росією про нову угоду.

Про це йдеться в його інтерв’ю, оприлюдненому сьогодні російською газетою “Коммерсантъ”.

“27 міністрів закордоних справ ЄС вирішили на нашій останній зустрічі, що відновлення переговорів неминуче. Ми навіть не відклали самі переговори, а лише призупинили їх. І, до речі, ми не відклали самміт ЄС-Росія”, - сказав міністр.

Б.КУШНЕР зазначив, що переговори були призупинені, оскільки ЄС хотів, щоб Росія виконала домовленості про виведення військ, і на сьогодні це зроблено.

“Я знаю, що залишилось кілька спірних моментів, але в цілому Москва виконала свої обіцянки. Це стосується і початку переговорів в Женеві. Переговори розпочалися. Погано, але розпочалися”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму надзвичайному засіданні в Брюсселі схвалила рішення призупинити переговори з Росією про нову угоду про партнерство та співробітництво до того часу, поки Росія не виконає домовленості щодо виведення військ з території Грузії.

Крім того, за посередництва ЄС 15 жовтня відбулися консультації на рівні експертів між Росією та Грузією у Женеві в присутності також спостерігачів від ОБСЄ та ООН.

Наступний раунд консультацій в Женеві заплановано на середину листопада.