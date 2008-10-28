Саркозі: треба збільшити ресурси на допомогу країнам ЄС поза зоною євро

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ хоче збільшити можливість Єврокомісії надавати допомогу країнам ЄС, що не входять до зони євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Версалі після зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії Гордоном БРАУНОМ.

“Я також запропоную 7 листопада, щоб ЄС, якій має 12 млрд. євро для підтримки певної кількості країн, щоб ця цифра зросла щонайменше до 20 млрд. євро, щоб збільшити здатність відповідати на кризу”, - сказав Президент Франції.

Він не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, зараз Єврокомісія може надавати фінансову допомогу країнам-членам ЄС, що не входять до зони євро на загальну суму 12 млрд. євро.

Сьогодні представник Єврокомісії Амеліа ТОРРЕС повідомила, що Комісія готує проект пропозицій щодо допомоги Угорщині в рамках цього законодавства.

Законодавство передбачає, що у випадку надання технічної допомоги, Єврокомісія позичає гроші на ринку, після чого надає їх в кредит країні, якій потрібна допомога.

7 листопада у Брюсселі відбудеться неформальний самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС, головною темою якого має стати обговорення проблем, викликаних фінансовою кризою, та шляхів їх подолання.