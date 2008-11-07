Комісар ЄС хоче політичної підтримки на відновлення переговорів з РФ

Брюссель. 7 листопада. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР сподівається отримати політичну підтримку міністрів закордонних справ країн-членів ЄС на відновлення переговорів з РФ.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

«Комісар Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР розраховує на політичну підтримку», - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що для відновлення переговорів з Росією про нову угоду немає потреби у формальному рішенні Ради ЄС, оскільки рішення про призупинення переговорів, схвалене Європейською Радою (саммітом голів держав та урядіів країн-членів ЄС – УНІАН) не припиняло дію мандату на переговори, виданого раніше Єврокомісії.

На сьогодні, за словами представника Єврокомісії, більшість країн-членів ЄС готові надати таку підтримку. Різко проти виступає лише одна країна. Водночас, співрозмовник агентства не уточнив, яка саме.

Представник Єврокомісії також зазначиив, що, скоріш за все дата нового раунду переговорів між ЄС та Росією щодо нової угоди може бути визначена не раніше самміту ЄС-Росія, якій має відбутися 14 листопада у Ніцці.

Співрозмовник агентства також уточнив, що підготовлена Єврокомісією оцінка стану відносин між ЄС та Росією, пояснює, чому єврокомісія вважає за необхідне поновити переговори.

«Але при цьому, Комісія уточнила, що такий перегляд стану наших відносин має відбуватися на регулярній основі», - додав представник Єврокомісії.

У свою чергу джерело, близьке до французького президентства в ЄС повідомило УНІАН, що в ході самміту ЄС-Росія сторони планують обговорити три важливих теми: стан двосторонніх відносин в цілому, фінансова та економічна криза та шляхи її подолання в контексті запланованого на 15 листопаду самміту лідерів 20-ти найбільших економік світу, а також питання міжнародного та регіонального співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, 10-11 листопада в Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС, в ході якого, зокрема, планується обговорити хід підготовки до самміту ЄС-Росія, якій відбудеться 14 листопада у Ніцці.

Переговори про нову угоду між ЄС та Росією були розпочаті 4 липня цього року, однак 1 вересня Європейська Рада на своєму екстраординарному засіданні вирішила призупинити переговори до виведення російських військ з території Грузії.