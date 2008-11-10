У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань охорони здоров’я Андрулли Вассіліу

В ході прес-конференції комісар представить комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо боротьби з рідкісними захворюваннями. На сьогодні загальна кількість людей в ЄС, що страждають на такі хвороби сягає 36 млн. осіб. Загалом на сьогодні існують 5-8 тисяч рідкісних захворювань. До рідкісних відносять хвороби, якими хворіють не більше 5 осіб на кожні 10 тис. мешканців ЄС. Мета комюніке – розробити глобальну європейську стратегію щодо попередження, діагностики, лікування та досліджень щодо протидії таким хворобам.