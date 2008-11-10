РФ не хоче послаблення відносин з Україною та Грузією при їх інтеграції до ЄС

Москва. 9 листопада. УНІАН. Москва спокійно сприйме можливе членство України і Грузії в Європейському Союзі за умови, що ці країни не будуть поставлені перед вибором між Росією і ЄС.

Про це заявив заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Олександр ГРУШКО, передає російський канал «Вести».

”Росія спокійно це сприймає. Але принциповий момент - і ми на ньому завжди наголошуємо - полягає в тому, що це не повинно вести до послаблення історичних багатогранних зв`язків з Росією”, - сказав О.ГРУШКО.

Заступник міністра переконаний, що ”інтеграційні процеси на сході і заході Європи можуть і повинні бути взаємодоповнюваними”.

”І якщо цей баланс буде дотримано, то, звичайно, ми виходитимемо з тих рішень, які прийматимуться народами України і Грузії”, - сказав він.

При цьому О.ГРУШКО зазначив, що ”ми проти того, щоб штучно створювалася ситуація, коли ці країни були поставлені перед вибором між Росією і Євросоюзом”. ”Це - помилковий вибір”, - сказав заступник міністра.