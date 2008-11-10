Польща може ратифікувати угоди про малий рух з Україною до кінця року

Київ. 10 листопада. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ сподівається, що угоду про малий прикордонний рух між Україною та Польщею буде ратифіковано до кінця цього року - початку наступного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми готові закінчити ратифікацію угоди до кінця року – початку січня», - повідомив посол.

За словами Я.КЛЮЧКОВСЬКОГО, українська сторона погодилась, що прикордонна смуга має бути шириною 30 км, і завдяки цьому перешкоду для імплементації угоди усунуто.

Посол також висловив сподівання, що невизначений стан українського парламенту не стане можливою перешкодою для ратифікації цієї угоди.

«Наскільки я розумію, українське законодавство і уряд може на своєму засіданні підтвердити, ратифікувати цю угоду», - сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала угоду про малий прикордонний рух із Польщею 28 березня цього року.

Підписання таких угод передбачено угодою про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Угоди про малий прикордонний рух дають можливість громадянам, що мешкають у прикордонній зоні, відвідувати без віз країни-сусіди України, але на відстань не більше 50 км від кордону.

Єврокомісія висловила свої зауваження до угод про малий прикордонний рух між Україною та Угорщиною і Україною та Польщею. Вона вимагала зменшити ширину прикордонної зони з 50 до 30 км.

31 жовтня заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЕЄВ заявив, Україна і Польща погодили всі питання щодо положень угоди про малий прикордонний рух, і сподіваються, що вона набуде чинності на початку наступного року.