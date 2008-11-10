Асамблея Асоціацій Атлантичного договору проведе засідання в Києві

Київ. 10 листопада. УНІАН. Асамблея Асоціацій атлантичного договору під час цьогорічного 54-го засідання, що відбулось нині у Берліні, ухвалила рішення про проведення наступного 55-го ювілейного засідання Асамблеї восени 2009 року в Україні, у м. Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.

На порядок денний 54-го засідання Асамблеї було винесено ряд питань щодо поглиблення трансатлантичного співробітництва, перспектив розширення Альянсу, ролі України в контексті нових викликів в Євроатлантичному регіоні, а також ряд організаційних питань.

Як зазначив керівник української делегації на цьому заході, голова Комітету з питань європейської інтеграції, лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК, рішення про проведення ювілейного засідання у столиці України є дуже значущим, особливо в контексті євроатлантичних прагнень держави.

«Завдяки активній участі та інтенсивній роботі нашої делегації Україна виборола це право, і рішення було ухвалене переважною більшістю голосів», - зазначив Б.ТАРАСЮК.

***Асамблея Асоціацій атлантичного договору (Atlantic Treaty Association) створена в 1954 році і об’єднує на сьогодні Атлантичні Ради 42 країн, які діють в кожній країні-члені НАТО та в більшості країн, що входять до програми Партнерство заради миру. Метою діяльності Асамблеї є сприяння просування таких цінностей Організації Північноатлантичного договору, як демократія та свобода, верховенства права та безпека.