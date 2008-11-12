Осетія та Абхазія самі вирішують чи пускати спостерігачів ЄС

Брюссель. 12 листопада. УНІАН. Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ вважає, що питання допуску спостерігачів ЄС в Осетію і Абхазію треба обговорювати з владами цих країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Абхазія та Південна Осетія – незалежні країни, і їм вирішувати пускати чи не пускати спостерігачів ЄС”, - сказав В.ЧИЖОВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму надзвичайному засіданні схвалила рішення про розміщення в Грузії місії спостерігачів у кількості 200 осіб. Місія була розміщена до 1 жовтня цього року. ЄС сподівався, що спостерігачі матимуть доступ і до території Абхазії та Південної Осетії, однак туди їх так і не пускають.

Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії одразу після війни з Грузією ще у серпні цього року.