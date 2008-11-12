Росія сподівається відновити переговори з ЄС до кінця року

Брюссель. 12 листопада. УНІАН. Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ сподівається, що переговори про нову базову угоду будуть відновлені ще до кінця року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Переговори мають поновитися ще до кінця року”, - сказав він.

В.ЧИЖОВ також ще раз позитивно оцінив рішення Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС щодо відновлення переговорів з Росією, зазначивши, що нова базова угода на стільки потрібна Росії, наскільки і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, переговори про нову базову угоду між ЄС та Росією, старт яких було дано лише півроку тому, були призупинені, згідно з рішенням Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС) від 1 вересня цього року до виконання Росією всіх пунктів угоди про мирне врегулювання конфлікту з Грузією.

10 листопада Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС підтримала відновлення переговорів з Росією.