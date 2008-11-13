В Італії зменщать ціну завершення розмов по мобільному телефону

Брюссель. 13 листопада. УНІАН. Італійський регулятор мобільного зв`язку AGCOM погодився зменшити ціну завершення телефонних ромзов.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, відповідної домовленності було досягнуто сьогодні під час зустрічі Президеента італійського регулятора Коррадо КАЛАБРО з комісаром ЄС з питань інформаційного суспільства та медіа Вівіанн РЕДІНГ.

В ході зустрічі італійський регулятор погодився привести свої цінові пропозиції щодо вартості завершення розмов у відповідність із законодавством ЄС.

Таким чином, італійський регулятор погодився знизити до 2011 року вартість завершення дзвінка з 5,9 центів (що передбачалися регулятором раніше) до 5,3 центів, а з 2012 року – до 4,5 центів.

Візит представників італійського регуляттора до Брюсселя було здійснено у відповідь на надісланий 10 листопада Єврокомісією лист про невідповідність пропозицій італійського регулятора закаонодавству ЄС.

Комісар ЄС привітала швидку відповідь італійського регулятора на зауваження, зазначивши, що рішення AGCOM зменшить видатки для споживачів мобільного зв`язку Італії.