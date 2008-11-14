Ющенко каже про необхідність захистити ЄАНТК від політичного впливу ззовні

Баку. 14 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що потенційні учасники проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору мають захистити його від політичного впливу інших сторін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи на засіданні енергетичного саміту в Баку.

За словами В.ЮЩЕНКА, зміст проекту ЄАНТК з кожним новим самітом збільшується і посилюється. Він нагадав, що на перших енергетичних самітах відбувалося обговорення лише найбільш загальних питань щодо цього проекту. А зараз же кількість учасників проекту значно збільшилася, і сторони переходять до більш конкретних кроків у його реалізації.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що дуже важливим чинником є політична підтримка глав держав - учасників цього проекту, тоді, на його думку, бізнес буде йти за ними.

Президент України нагадав, що техніко-економічне обґрунтування цього проекту передбачає прокачку нафти від Азербайджану через країни Причорномор’я до Прибалтійських країн та інших держав Європи. «Перші результати дуже позитивні», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він також підтвердив думку президента Азербайджану Ільхама АЛІЄВА, що у грудні цього року сторони проекту побачать його повне технічно-економічне обґрунтування, з чітким баченням цього проекту.

Президент України висловив переконання, що наступною метою країн - учасниць проекту має стати захист цього проекту. Зокрема, за його словами, необхідно «захистити цю ідею від політичних впливів».

Разом з тим В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна не проти діалогу з будь-якою стороною відносно проекту ЄАНТК.

В.ЮЩЕНКО підтримав ідею Президента Литви Валдаса АДАМКУСА щодо поглиблення участі Європейського Союзу в цьому проекті і подякував представникам Єврокомісії за постійну участь в енергетичних самітах. Також В.ЮЩЕНКО подякував представнику Сполучених Штатів за участь в обговоренні реалізації проекту нафтотранспортного коридору. «Нам потрібна політична і бізнесова підтримка Сполучених Штатів», – зазначив він, додавши, що говорив про це з міністром енергетики США Самуелем БОДМАНОМ, який також бере участь у роботі саміту.

Президент України нагадав, що Україна готова побудувати на своїй території нафтопереробний завод, а також мережу автозаправних станцій, зокрема і в межах реалізації проекту нафтотранспортного коридору. Також він нагадав про бажання України запустити нафтопровід Одеса-Броди в аверсному режимі.