Ніцца. 14 листопада. УНІАН. Росія та ЄС мають схожі позиції щодо подолання фінансової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомили журналістам після самміту ЄС-Росія Президенти Росії дмитро МЕДВЕДЄВ та Франції Ніколя САРКОЗІ.

«Тут наші позиції практично співпадають», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Технічно, фінансово, економічно пропозиції Росії до самміту G20 дуже якісні», - визнав Н.САРКОЗІ.

«Я кажу так, не тому, що вони схожі з нашими, а тому що вони дійсно дуже якісні», - додав французький Президент.

Як повідомив Президент Росії, в ході дискусії сторони обговорили як пропозиції щодо подолання фінансової кризи, так і те, що буде після самміту лідерів двадцяти країни, що представляють найбільші економіки світу.

«Ми не створим новий Бреттон-Вуд у Вашингтоні», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, зазначивши, що саме тому після Вашингтону має бути проведений достатньо швидко іще один самміт для схвалення вже конкретних рішень з перебудови фінансової системи світу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Ніцці відбувся 22-ий самміт ЄС-Росія. 15 листопада у Вашингтоні відбудеться самміт лідерів країн «великої двадцятки» - G20, на якому планується обговорити питання подолання фінансової кризи, що охопила світ і є найбільшою з 1930-х років ХХ-го століття.