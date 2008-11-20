На сході Франції з`явився меморіальний знак в пам`ять жертв Голодомору

Страсбург. 20 листопада. УНІАН. На Сході Франції у місті Ольцхайм поблизу Страсбурга відкрито меморіальний знак в пам’ять жертв Голодомору.

Як передає власний кореспондент УНІАН, меморіальний знак, урочисте відкриття якого відбулося ввечері 19 листопада, встановлено на центральній площі міста за ініціативою Постійного представництва України при Раді Європи та за підтримки мерії міста.

В урочистій церемонії відкриття взяли участь представники місцевої влади і громадськості, дипломати Постійного представництва, народний депутат України Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, члени української громади регіону Ельзас та міста Фрайбурга (Німеччина).

“Гуманітарна катастрофа такого масштабу, яка забрала життя мільйонів українців, не може залишати байдужим нікого, хто вважає себе розсудливою людиною, що живе за нормами моралі і звичаями цивілізаційного суспільства”, - зазначив у своїй промові мер міста Ольцхайм Андре СТОЕФЛЕР, додавши, що встановлення знаку в Ольцхаймі є свідченням шани його мешканців до пам’яті жертв Голодомору в Україні.

У свою чергу Постійний представник України при Раді Європи Євген ПЕРЕЛИГІН наголосив, що збереження історичної пам’яті є саме тим фундаментом, на якому сьогодні базується цінності нової Європи. “Пам’ять про Голодомор має стати застереженням для всіх націй і народів та вберегти Європу і світ від повторення подібних катастроф. Адже без пам’яті про минуле, без врахування гірких історичних уроків неможливо рухатися далі вперед та мати мудрість і сміливість для протидії викликам майбутнього”, - заявив він.

Урочиста церемонія відкриття меморіального знаку була завершена посадкою «калинового гаю» - кущів калини, які були спеціально привезені з України для цієї події.

За домовленістю з мерією міста Ольцхайм, Постійне представництво України при Раді Європи започаткувало традицію проводити урочисте покладання вінків до меморіального знаку в пам`ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні щороку 19 листопада.